«الداخلية» تكشف حقيقة فرض حظر التجوال مساء اليوم

23 مارس 2020 - 04:48 م

بعد الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بصدور قرار بحظر التجوال في كل أنحاء الجمهورية من مساء اليوم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، موضحا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان "www.facebook.com/moiegy "، وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.