» "هنموت".. رانيا يوسف تدعم وقف تصوير المسلسلات

دعمت كل من الفنانة رانيا يوسف، ووفاء عامر، قرار وقف تصوير مسلسلات رمضان مؤقتًا لحين المرور من الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت رانيا يوسف، من خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج إنسيدر:"طبعا أنا مع قرار وقف المسلسلات لمدة 15 يوم إحنا بنقول إن دول اصعب 15 يوم في الفيروس ومحدش هيحب يعدي أهله وعياله .. آه صحيح أكل عيش الناس بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت".

بينما قالت الفنانة وفاء عامر، في مداخلة أخرى:" الواقع اللي إحنا بنعيشه بيقول إن إحنا لازم نقعد في البيت لو كان فيه خسائر مادية دلوقتي هيبقى فيه خسائر كبيرة بشرية بعدين انا مع وقف تصوير الأعمال الفنية حاليا".

يذكر أنه استجابت بعض شركات الإنتاج، والمنتجين لمطالب الممثلين والجمهور، بوقف تصوير بعض مسلسلات رمضان، حتى أول شهر إبريل، لمواجهة فيروس كوفيد 19.