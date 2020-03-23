فجر السعيد تفجر مفاجأة عن كورونا بمصر وتطالب صفاء الهاشم بالاعتذار

طالبت الإعلامية فجر السعيد ، النائبة صفاء الهاشم والنائب محمد المطير بالاعتذار الشعب المصري بعد عدم تسجيل إصابات تخصه في الكويت .
وسلطت "فجر السعيد" الضوء على خبر نشرته قناة الرأي الكويتية ، تقول فيه إنه تم تسجيل إصابة 25 شخصا من جنسيات مختلفة ـ.
وأضافت القناة: المصريون براءة من الشائعات .
وقالت "فجر" تعليقا على الخبر: عظييييييييمة يا #مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكـرم ... النائب محمد المطير ... والنائب صفاء الهاشم هل تسمعون.. يامن نشرتم بتصريحاتكم وإصراكم على معلومات مغلوطة مظللة الفتنه بين الشعبين .. اعتذروا ليغفر الله لكم اما #المصريين للأسف لن يسامحوكم جرحكم أكبر من السماح.