الصحة: ما زالنا فى السيناريو الثاني لمواجهة "كورونا"

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خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لا تعد مقياسًا بشكل عام عن وضع الفيروس بمصر.
وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات بكورونا على المدى البعيد وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال»، مردفا: «مازلنا في السيناريو الثاني، ونبذل قصارى جهدنا كي لا نصل إلى المرحلة الثالثة التي يصعب فيها تحديد مصدر الإصابات».
وأكد أن الوزارة سجلت، اليوم، 33 إصابة جديدة بكورونا، جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مصر تطبق كافة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة.
وحذر من بعض الجهات التي تدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجراءها لتحاليل فيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية لوزارة الصحة فقط هي المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
ووجه مجاهد الشكر لكافة عناصر المنظومة الطبية، وبصفة خاصة فنيو التحاليل والأشعة لدورهم في مواجهة فيروس كورونا، لافتا أن إصابات كورونا سجلت في 24 محافظة.

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