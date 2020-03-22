"السيسي" يطالب بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة بشأن "كورونا"

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الجدية، في تعامل المواطنين مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قد نسجل آلاف الإصابات خلال فترة قصيرة حال عدم الجدية.

وأكد أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع أزمة كورونا وفقا للمعايير العالمية، ولم تخف شيئا وتعاملت بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس الواقع، محذرا من تزايد أعداد المصابين ووصولهم لآلاف في حالة عدم الانضباط والجدية.

وطالب السيسي خلال لقاء اليوم الأحد بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، المصريين بمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين، محذرا من تزايد أعداد المصابين في حالة عدم الالتزام.

وأكد الرئيس أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد المراكب النيلية بالأقصر، وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية، مشددا على عدم الاستهانة بالفيروس، وداعيا إلى الالتزام بالفترة المحددة للجلوس في المنازل لمدة أسبوعين لتجاوز تلك الأزمة والوصول لبر الأمان.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا يتم بشكل سريع جدًا، ويجب مواجهته، من خلال تعاون المواطنين مع الحكومة، مؤكدا أن الأخيرة تعاملت بشفافية تامة وانتبهت مبكرا للأزمة واتخذت خطوات رائعة.

وقال السيسي إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا، والتأثير الاقتصادي سيكون عميقا لكافة الدول بسبب ذلك، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في السلع، خاصة أن المخرون الاستراتيجي يكفي لشهور .

ووجه السيسي التحية للقطاع الطبي، مؤكدا أنه يخوض معركة قوية، موجها الشكر له ولعناصره، مطالبا جموع المصريين بمساعدة كافة أجهزة الدولة لمواجهة كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.

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