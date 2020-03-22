  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كاف

"كاف" ينعش خزينة الزمالك بـ 275 ألف دولار

وفاة أول طبيب فرنسي

وفاة أول طبيب فرنسي بسبب كورونا

ارشيف

عاجل.. خضوع "الننى" للحجر الصحى

كورونا في ايطاليا

مكالمة الموت.. آخر ما يطلبه ضحايا كورونا في إيطاليا

أول تعليق لشادي الغزالي حرب بعد إطلاق سراحه

أول تعليق لشادي الغزالي حرب بعد إطلاق سراحه

حمد مختار جمعة

6 قرارات جديدة لـ «الأوقاف» لمواجهة كورونا

فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب

فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب

ارشيف

بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة

كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

استشارية تغذية : الماء فقط كافٍ لغسل الخضراوات والفاكهة

الصفحة الأخيرة

غسل الخضروات والفاكهة
غسل الخضروات والفاكهة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

#

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

#

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

#

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الخضروات

الفاكهة

كورونا

فيروس كورونا

الخل الابيض

أعلنت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبد الله عن مفاجأة غير متوقعة وهي أنه من الممكن الاكتفاء بالماء فقط لغسل الفواكه والخضروات مؤكدة أنه ليس من الضروري غسلها بالخل.

وأضافت في تصريحاتها لـ"صدى": "كثير من ربات البيوت لديهن هاجس هذه الأيام بالتزامن مع انتشار فيروس"كورونا" باستخدام الخل لغسل الفواكه والخضراوات بالخل باعتباره  مادة قوية ونفاذة ومكافحة للجراثيم والبكتيريا.

جدير بالذكر أن الخل الأبيض يتكون بشكل أساسي من حمض الخليك وهو من أقدم المنتجات المعروفة وهو أفضل أنواع الخل وأكثرها نقاوة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بـ"تيك توك".. صلاح عبد الله يحث متابعيه على البقاء بالمنزل
» الإفتاء: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله
» الزمالك ينهى صداع "مستحقات" لاعبيه
» فنان شهير يعلق على صيغة الأذان الجديدة
» مفاجأة.. الطعمية تنقل فيروس كورونا
» إليسا تفتح النار على هؤلاء: في ناس بلا قلب
» إصابة نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ«كورونا»
» طبيب يكشف " افتكاسة مصرية" عن كورونا
» بعد الظهور معه.. إصابة زوجة فنان شهير بفيروس كورونا
» "جهل بالملبن"..إعلامية شهيرة تفتح النار على بدرية طلبة
» «كورونا» تصل السجون الأمريكية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة