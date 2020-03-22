"كاف" ينعش خزينة الزمالك بـ 275 ألف دولار

22 مارس 2020 - 02:48 م

استقبلت خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مبلغ 275 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من مستحقات نادي الزمالك من مشاركته بدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الماضية.

وتابع مسئول الجبلاية أنه تم إيداع مبلغ كاف في خزينة اتحاد الكرة من مديونيات نادي الزمالك، وأن هناك اتفاقا بين الاتحاد والزمالك بالحصول على متأخرات الزمالك من المستحقات الخاصة لهم من الاتحاد الأفريقي وهذا ما تم، بعد قيد اللاعبين في يناير الماضي.