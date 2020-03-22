تناول ثمرة يوميًا يبعدك عن"كورونا"

22 مارس 2020 - 02:24 م

يعتبر الموز من الفواكه المحببة لدى الجميع لطعمه المحبب إلى جانب احتوائه علي العديد من الفيتامينات كما أنها تقوي جهاز المناعة، إلا أن الأبحاث الحديث توصلت إلى أنه له علاقة وثيقة بمقاومة فيروس"كورونا".

وأعلنت الدراسة التي أجريت في معامل ولاية هيوستن الأمريكية أن الموز له فوائد مهمة في مواجهة "كوفيد 19"، لاحتوائه علي مضادات الأكسدة مثل الكاروتين والفلافينوز وفيتامين سي وهي من العناصر المهمى التي تقاوم الفيروسات وتحمي الجسم منه.

كما أشارت الأبحاث إلي أنه يعمل على تعزيز المناعة ضد الفيروس والأمراض السرطانية إلي جانب مقاومة الشيخوخة.