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الأوقاف: مخالفة قرار إغلاق المساجد حرام شرعا

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أكد الدكتور أحمد القاضى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن قرار إغلاق المساجد اتخذه علماء بعد مشاورات ومن يخالفه يخالف الشرع والإجماع، معقبا: "مخالفة قرار إغلاق المساجد حرام شرعا".

وأضاف "القاضى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القرار جاء فى إطار بناء الوعى المستنير تجاه مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوضيح أن الوقاية ليست خير من العلاج فحسب بل هي العلاج نفسه .

 وتابع: أننا بحاجة لمزيد من الاحتياط والوقاية والنظافة والبُعد عن الاختلاط هو سبيلنا الأمثل للنجاة معًا بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، مؤكدًا أن كل ذلك مسئولية وطنية يسهم فيها كل فرد من المجتمع . 

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