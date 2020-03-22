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فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب
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عبد القادر وحيد

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العناية المركزة

كورونا

فجر السعيد

الجمرة الخبثة

مامي

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن منام رأته أثناء فترة علاجها، وهي بالعناية المركزة.

وكتبت السعيد على حسابها في "تويتر":  تدرون والله العظيم اللي صاير الحين كله حلمت فيه وأنا في العناية المركزة".

وأضافت:  بس بدال ما يكون الاسم كورونا كان اسمه بحلمي الجمرة الخبيثة.. كل اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم.

وتابعت: فعلاً العالم سيتغير والأزمة طويلة أطول مما تتخيلون وسيحتاج العالم لبعض والمتخاصمين سيضطرون للتصالح.

وتفاعل العديد من متابعيها مع منامها بالقول: "ممكن ترجعين تنامين وتعرفين بنكمل أحلامنا ولا نكتفي باللي عايشين فيه".

وعلق آخر: "يا ساتر .. إن شاء الله ما تطول الأزمة أستاذة ونصوم رمضان ونصلي التراويح بالمساجد وندعي رب العالمين يحفظ البلد من كل شر".

يذكر أن الكويت اتخذت إجراءات صارمة لأجل الحد من انتشار فيروس كورنا، حيث أمرت بغلق المساجد، والمقاهي ومنع الشيشة.

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