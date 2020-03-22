» طبيب يكشف " افتكاسة مصرية" عن كورونا

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أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يفضل ارتداء قفازات أثناء التعامل في الأوراق النقدية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرغرة بماء وملح لقتل فيروس كورونا "افتكاسة مصرية"، وليس موجودة في الكتب العلمية، مشددا على أهمية تناول الموالح لأنها ترفع المناعة.

 وتابع:"كلوا طبق سلطة خضراء يوميا، وبرتقال، وليمون، ويوسفي"، ناصحا المواطنين بتناول ملعقة زيت زيتون قبل الغذاء لرفع المناعة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

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