  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب

فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب

ارشيف

بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة

كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

ارشيف

الإليزيه: اضطررنا لتهديد "جونسون".. لهذا السبب

تامين الكنائس بالمنيا

رئيس الطائفة الأنجيلية:الصلاة ستتم أونلاين

مقطع من الفيديو

أذان جماعي في إسبانيا تكريما للأطباء

صورة من الفيديو

إنهاء فوري لحفل زفاف.. وتصرف غريب لصاحب القاعة

حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

بأمر الكنيسة.. حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

وفاة وإصابة الأطباء بإيطاليا

إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

الحياة السياسية

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة
تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

#

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق.. في هذه الدولة

#

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

#

انهيار ممرضة: موت 100 مصاب بكورنا خلال ساعات في هذه الدولة

كورونا

جامعة جونز هوبكنز

5 إصابات

كل دقيقة

كشفت إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أن فيروس كورونا بدأ يتسارع في الولايات المتحدة، حيث سجل 5 إصابات في كل دقيقة، وهي نسبة ومعدل مرعب.

كان أمس السبت هو الأسوأ في الولايات المتحدة حيث أصبحت في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين وإيطاليا على صعيد الإصابات بفيروس كورونا بإجمالي 26747 حالة.

وجاءت الإحصائية أمس فقط: 7742 إصابة جديدة، و322 إصابة كل ساعة، و5 إصابات كل دقيقة.

كما سجلت أمس أيضا 80 حالة وفاة جديدة وبلغ الإجمالي 340 حالة وفاة.

يذكر أن الجيش الأمريكي كان قد نزل أمس في ولاية كاليفورنيا لفرض حظر التجوال، بناء على طلب من حاكم الولاية، لأجل منع تفشي وانتشار فيروس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ«كورونا»
» طبيب يكشف " افتكاسة مصرية" عن كورونا
» بعد الظهور معه.. إصابة زوجة فنان شهير بفيروس كورونا
» "جهل بالملبن"..إعلامية شهيرة تفتح النار على بدرية طلبة
» «كورونا» تصل السجون الأمريكية
» بريطانيا تطالب 1.5 مليون شخص بالبقاء في المنزل لمدة 3 شهور
» فنانة شهيرة: عاوز تعرف علاقتي بالرجل "اسأل الكهربا"
» ريهام حجاج تهاجم متابعيها وتعلق: "متصورة مع جوزي مش عشيقي"
» أعراض جديدة للإصابة بكورونا
» فيديو نادر.. الصلاة الأخيرة لصدام حسين
» إصابة البلجيكي "فلاينى" بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة