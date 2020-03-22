أذان جماعي في إسبانيا تكريما للأطباء

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كورونا

فيروس كورونا

آذان جماعي

عرفانا بالجميل للأطباء والعاملين في القطاع الصحي في العاصمة الإسبانية ،مدريد، قامت الجالية البنجلاديشية برفع أذان جماعي، مساء أمس.

وأرادت الجالية توجيه الشكر للفريق الطبي الذي يعمل ليلا ونهارا للتغلب علي أزمة تفشي فيروس"كورونا"، حسبما نشرت"روسيا اليوم.

وكان قد تم إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا في وقت سابق بعد أن سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بعد إيطاليا كدولة أوروبية والصين وإيران.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس"كورونا" المستجد قد تجاوز الـ 300 ألف إصابة على مستوي العالم، فيما تجاوزت الوفيات الـ 13 آلاف حالة وتجاوزت حالة الشفاء 95 ألف حالة.  


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