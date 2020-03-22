التضامن والهلال الأحمر وإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"

22 مارس 2020 - 10:32 ص

وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال بتعقيم المناطق التي يتم العمل بها لتقديم الإغاثة والمساعدات وخصوصا المناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر إن فرق الهلال الأحمر تقوم بعمليات تعقيم وتطهير في مناطق الصف وقرى الودى والدسمي والتى أقام فيها الهلال مقرا دائما لتقديم المساعدات والخدمات الطبية لمتضررى موجة الطقس السئ.

وأضاف الناظر أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو وتطهير كل المباني ودور العبادة والحضانات في إطار تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.