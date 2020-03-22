  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

بأمر الكنيسة.. حفل زفاف ملكي بـ5 أشخاص

وفاة وإصابة الأطباء بإيطاليا

إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

كامل الوزير

"قدمهم رجل أعمال"..قرار عاجل لـ"وزير النقل" لمواجهة كورونا

الجبلاية تعقد مؤتمرا صحفيًا بشأن مباراة مصر وغانا

اجتماع مهم لـ"الجبلاية" لبحث هذا الأمر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: إحنا عايشين بستر ربنا

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي: مصاب كورونا مثله مثل الإرهابي

ريال مدريد

خبر صادم لعشاق ريال مدريد

تركي آل شيخ

رسالة تفاؤل من «آل الشيخ» بشأن «كورونا»

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أبو تريكة

سمير يروي أغرب موقف حديث بين حسام البدري وأبو تريكة

التضامن والهلال الأحمر وإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"

الصفحة الأخيرة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"

#

"قدمهم رجل أعمال"..قرار عاجل لـ"وزير النقل" لمواجهة كورونا

#

غلق «الأزهر» وإيقاف صلاة الجمعة لمواجهة كورونا

#

الكويت: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهلال الأحمر

التضامن

كورونا

فيروس كورونا

 وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال بتعقيم المناطق التي يتم العمل بها لتقديم الإغاثة والمساعدات وخصوصا المناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر إن فرق الهلال الأحمر تقوم بعمليات تعقيم وتطهير في مناطق الصف وقرى الودى والدسمي والتى أقام فيها الهلال مقرا دائما لتقديم المساعدات والخدمات الطبية لمتضررى موجة الطقس السئ.

وأضاف الناظر أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو وتطهير كل المباني ودور العبادة والحضانات في إطار تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو لـ شاكيرا يثير ضجة بسبب كورونا
» قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"
» لاعب الزمالك على رادار «بيراميدز»
» فنانة شهيرة توجه رسالة للأمهات في العزل المنزلي
» حفيدات غادة عبد الرازق يشعلن انستجرام بعد نشر صورتهن
» ظهور مفاجيء لزوجة عادل إمام
» فنانة شهيرة تحذف منشورها المسيء بعد هجوم جمهور ياسمين عبد العزيز
» حارس صن داونز يعلن تشجيعه لـ"الأهلي" ويطلب من متابعيه هذا الأمر
» طه إسماعيل لـنجم الأهلي: لا تسير وراء المال واستمر في الفريق
» خطوات الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا
» "موسى": نحتاج قرار يلزم المواطنين بالبقاء فى منازلهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة