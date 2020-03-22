الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

بنك مصر

البنك الأهلي

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 22 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.65 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78جنيه.

كما سجل في بنك الإسكندرية 15.70جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80جنيه و سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


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