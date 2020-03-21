» عمرو أديب: حصيلة أزمة كورونا في العالم "محدش فاهم حاجة"

21 مارس 2020 - 10:20 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن الجلوس في المنزل الحل الوحيد للتصدى لانتشار كورونا.



وأضاف خلال برنامج الحكاية المذاع على قناةmbcمصر، "محدش فاهم حاجة طب ايه يا جماعة منعرفش طب هنوصل لفين مش عارفين؛ مضيفا البشرية عندها أسئلة كتير بلا إجابة وكل يوم معلومة عكس اللي قبلها".



وتابع أديب "خدوا بالكم لأن الإعلام مدرستين الأولى بتعمل البحر طحينة والثانية بتضلم الدنيا في وشك.

