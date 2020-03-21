  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

متحدث "الصحة" يكشف موقف مصر في وباء كورونا

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

فيروس كورونا

أستاذ أمراض الكبد يكشف عن علاج فعال لـ"كورونا"

عمرو أديب

"أديب": هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

أرشيفية

العلاقة الحميمة في زمن كورونا.. وصايا وتحذيرات

أرشيفية

شديد البرودة وشوائب.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزيرة الصحة

«الصحة»: 294 حالة إصابة بكورونا ووفاة 10 وشفاء حالتين

صورة

تصريحات إثيوبية مفاجئة عن سد النهضة

الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

ترامب

"كورونا" تحاصر "ترامب".. 3 آلاف إصابة في ولاية واحدة

بالفيديو..

عمرو أديب: حصيلة أزمة كورونا في العالم "محدش فاهم حاجة"

آخر الأخبار

أديب
أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"أديب": هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

#

الصحة العالمية: وفاة 10 آلاف حالة كورونا في العالم

#

عمرو أديب يطالب بتحويل الكنائس والمساجد لمستشفيات

#

نفوق أول كلب في العالم بسبب "كورونا"

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن الجلوس في المنزل الحل الوحيد للتصدى لانتشار كورونا.
وأضاف خلال برنامج الحكاية المذاع على قناةmbcمصر، "محدش فاهم حاجة طب ايه يا جماعة منعرفش طب هنوصل لفين مش عارفين؛ مضيفا البشرية عندها أسئلة كتير بلا إجابة وكل يوم معلومة عكس اللي قبلها".
وتابع أديب "خدوا بالكم لأن الإعلام مدرستين الأولى بتعمل البحر طحينة والثانية بتضلم الدنيا في وشك.
واستطرد الحقيقة المرة أن ليس هناك توقع متى ستنتهي هذه الأزمة ونحن الآن في ركود عالمي، وناشد أديب المواطنين بضرورة الالتزام في البيت لتجنب فيروس كورونا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خطوات الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا
» "موسى": نحتاج قرار يلزم المواطنين بالبقاء فى منازلهم
» عمرو أديب: حصيلة أزمة كورونا في العالم "محدش فاهم حاجة"
» فرنسا.. 112 وفاة بكورونا ترفع العدد إلى 562
» نتنياهو: كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الآلاف في إسرائيل
» كورونا.. 113 إصابة جديدة في 7 دول عربية
» ارتفاع مصابي "كورونا" في الجيش الإسرائيلي
» لصوص ورق المرحاض في قبضة الشرطة البريطانية
» كورونا.. 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم
» كورونا.. 6 دول عربية تبدأ إجراءات احترازية جديدة
» وفاة مطرب شهير بشكل مفاجئ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة