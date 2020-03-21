"السيسي" يعقد اجتماعًا بمستشاره الطبي

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محافظ البنك المركزي

إجتماع السيسى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، عقب قرار تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

كما اجتمع الرئيس مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لاستعراض مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم.

وعرض محافظ البنك المركزي في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخراً لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالمياً لفيروس كورونا المستجد، والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، وكذا دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات.


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