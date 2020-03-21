» رسالة مؤثرة من فنانة شهيرة لوالدتها بعيد الأم: "معلمتي وبنتي"

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أروي جودة
أروي جودة
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علا خطاب

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انستجرام

عيد الام

أروى جودة

حرصت الفنانة أروى جودة، على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت صورة لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت أروى: كل سنة وحضرتك أجمل وأطيب وأجدع أم في العالم، معلمتي وبنتي وصديقتي، بحبك للأبد، وشكرا على كل مرة سامحتيني فيها وصبرتي عليا لغاية مالحياة تفهمني دروس اللي عنادي كان مانعني إني أفهمها.

وتابعت: بعشقك، بحبك يا أمي، ربنا يحفظك ويديكي الصحة وراحة البال. 

وكانت قد انتهت الفنانة أروى جودة من تصوير دورها في فيلم "يوم 13" المقرر عرضه قريبًا في دور العرض وينتمي فيلم "يوم 13"، إلي نوعية الرعب والإثارة، ومن المقرر عرضه بتقنية الـ3D .

فيلم "يوم 13" من بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.


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