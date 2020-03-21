» هاني شاكر: بحبها بس فيها مخدرات وحشيش

21 مارس 2020 - 11:32 ص

أكد الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه ليس ضد أغنية بنت الجيران، قائلا: "الأغنية حلوة وناجحة وبحبها، بس مكنش لازم يتحط فيها مخدرات وحشيش، والأطفال بغنوا مخدرات وحشيش".



وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا: "كل شخص حر فى الاستماع إلى ما يشاء من الأغانى".



وتابع: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، لازم ناخد بالنا ونشوف أولادنا وأحفادنا بيسمعوا إيه، وياريت في المدارس نشوف أطفالنا بيسمعوا أية"، مضيفا أنه شاهد فيديو لأطفال فى "kg1 " يغنون بنت الجيران بالكلام المبتذل.

