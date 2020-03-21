» فتاة مصابة بـ"كورونا": هذا سبب إصابتي

21 مارس 2020 - 10:39 ص

وجهت فتاة مصرية مصابة بفيروس كورونا، عدة نصائح للمصريين، داعية إياهم بعدم ارتكاب الخطأ الذي وقعت فيه، معربة عن ندمها لتجاهلها التعليمات الوقائية.



وبدأت الفتاة، متأثرة بإصابتها بالفيروس، عن طريق مقطع فيديو، نشرته عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، نصحت خلاله الجميع بتوخي الحذر في الحياة اليومية.



وقالت خلال الفيديو: "أنا الآن في الحجر الصحي، يجب أن تأخذوا الموضوع على محمل الجد، انتبهوا لأنفسكم ولأهلكم، وامنعوا الزيارات"، لافتة إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته يكمن في أنها ذهبت لزيارة أصدقائها".



وأضافت: "لا يجب أن نستهتر بالموضوع. لم أتخيل أن أصاب بالفيروس وتوقعته بعيدا عني جدا".

