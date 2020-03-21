السياحة تتخذ إجراءات جديدة للتأمين ضد فيروس "كورونا"

21 مارس 2020 - 10:37 ص

قررت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية غلق كل المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق في محافظتي القاهرة والجيزة أمام الزائرين من خارج الفندق.

صرح بذلك ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية موضحا أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا وذلك حتى يوم 31 مارس الجارى.