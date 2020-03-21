وزيرة الصحة: "اللي بيحب أمه ميروحلهاش"

21 مارس 2020 - 10:03 ص

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، مضيفة: "اللي بيحب أمه يخلي باله من التخالط وميروحلهاش كفاية مكالمة تليفون لتهنئة".



وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ، أن هناك خطورة من إصابة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل بفيروس كورونا.



وتابعت مخاطبة الأبناء: "إنت متعرفش أنت حامل للفيروس ولا لأ.. فرفقا بالأمهات، التخالط مُضر على صحتهن، خليك في بيتك وكلمها بالتليفون كفاية".

