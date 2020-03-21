وزيرة الصحة: عالجنا حالة كورونا كانت متدهورة جدًا بتلك الطريقة

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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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أحمد عادل شعبان

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وزيرة الصحة

كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - عن وجود بروتوكول علاج تستخدمه وزارة الصحة مع الحالات المصابة بفايروس كورونا.

وقالت في تصريحات لها عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: عالجنا حالة كانت عائدة من صربيا وكانت حادة جدًا.

وأضافت: لدينا لجنة علمية قوية وضعت بروتوكول علاج، وهناك خلط بين بعض الأدوية بشكل معين نتيجة أدلة علمية وتجارب سريرية، وليست المرة الأولى التي نستخدمها، والحالات المتوفاة من المصريين نتيجة الانتظار حتى تدهور الحالة خاصةً لكبار السن.

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