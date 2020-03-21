وزيرة الصحة تكشف منحنى الذروة في إصابات كورونا

21 مارس 2020 - 03:05 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن «منحنى الذروة اللي هو ممكن يطلع بسرعة بعدد الإصابات بنحاول نقلله على قد ما نقدر بأقل عدد إصابات يومية، علشان نعدي بالبلد».



وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»: «المجهود ده مش مجهود طبيعي المحافظين شغالين 24 ساعة وأطقم وزارة الصحة في كل مكان ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والمحليات كلها ورئيس الوزراء.. الناس بتشتغل 24 ساعة علشان نقلل الإصابات».

