وزير التعليم يكشف مصير أزمة مصاريف المدارس الخاصة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خبر سعيد وبشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة المصاريف الدراسية في المدارس الخاصة قائلا :" نبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية في ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كوفيد 19".



وأوضح "وزير التربية والتعليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء DMC ، المذاع على قناة dmc ، يوم الجمعة، أنه يتم التفاوض معهم بالنيابة عن أولياء الأمور وقريبا سنصل لنتيجة جيدة في هذا الشأن.

وأشار وزير التعليم إلى أن مشاكل المدارس الخاصة يفكر فيها مسئولون في الوزارة ويتم العمل عليها مع أصحاب المدارس الخاصة.

