حقيقة إصابة «هيفاء وهبي» بكورونا

20 مارس 2020 - 08:03 م

شهدت الساعات الماضية، تداول أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي نفته بشكل قاطع، معبرة عن غضبها من تداول هذه الشائعة، دون التأكد من الأمر.

وسخرت هيفاء عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة من الخبر الذي نشره أحد المواقع الإخبارية نقلاً عن "ناشطين مصرين، عن أن الوسط الفني المصري يضج بخبر إصابة وهبي بفيروس كورونا، وأن الأعراض قد ظهرت عليها بحيث نقلت إلى مستشفى خاص يملكه أحد أثرياء مصر".

وعلقت هيفاء بسخرية: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".

وشددت "هيفاء" على ضرورة الانصياع للتعليمات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، ولتقليل المخاطر الناجمة عنه، مشيرة إلى إصابة شباب بالفيروس الفتاك.

وكتبت قائلة: "لهلق بعد في ناس ما عم تلتزم ومش آخدين الموضوع بجدّية! في نسبة كبيرة من الشباب منصابين ب #كورونا لان ما عم يقتنعوا يبقوا بالبيت!! لازم نتصرف بوعي أكبر تنقلل عدد الإصابات، ونخلص من هالمصيبة وترجع حياتنا احلى من قبل".