تعليق صادم من «ساويرس» بعد مطالبته التبرع لمصابي كورونا

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على مطالبات البعض له بالكشف عن حجم تبرعاته الخيرية فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حيث رفض رجل الأعمال، الإفصاح عن تفاصيل تبرعاته، مطالبًا الناس بالبدء بأنفسها والتبرع دون الخوض فى تعليقات غير مفيدة.

وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أرجو من كل اللى بيسألونى أو يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا بنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته».

وتابع: «أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان.. وده بينى وبين ربنا بس.. وارحمونا من التعليقات غير المفيدة».