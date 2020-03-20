"الأرصاد": غدا بداية فصل الربيع.. احذروا هذا الأمر

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الأرصاد

إكسترا نيوز

أمطار

الربيع


قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد: إن اليوم هو آخر أيام فصل الشتاء، والغد هو بداية فصل الربيع جغرافيا.

 ونوهت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية، حيث نشهد به رياح الخماسين، والعواصف الترابية، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات.

وأضافت، أن البلاد ستشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، ونشاطًا للرياح سيزيد من الشعور بالبرودة، منوهة بأنه اعتبارا من يوم الأحد، سترتفع درجات الحرارة بشكل طبيعي، وأن تسجيل أعلى درجة حرارة يكون في فصل الربيع وليس في فصل الصيف.

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