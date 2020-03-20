» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»

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كورونا

حيوانات

سوق الجمعة

الخليفية

منع حي الخليفة بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق إقامة سوق الجمعة ، تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين مشددا كذلك على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.


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