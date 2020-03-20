كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

20 مارس 2020 - 10:50 ص

عرض الإعلامي تامر أمين، صورة لكمامتين مغسولتين ومعلقتين بإحدى شرفات البيوت، قائلا :" المصريين لديهم نقص معلومات طبية ،وملهمش مثيل في العالم كله.



وأوضح خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" أن غسل القفازات والكمامات الطبية مضر أكثر فالمفروض إلقائها في القمامة بعد ارتدائها منعًا من الإصابة بفيروس كورونا.



وتابع:" الوقاية المفروضة هي ارتداء القفاز الطبي لأن الفيروس لمسي وليس هوائي، و المطهرات والمعقمات أفضل من ارتداء الكمامات الطبية".

