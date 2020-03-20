إيرادات موقع إباحي لعلاج مرضى كورونا

20 مارس 2020 - 09:55 ص

شن سياسي عراقي هجوما حادا على معممي الشيعة، الذين لم يقدموا شيئا لمصابي كورونا المستجد.

وأضاف من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أنه للأسف لم تتساو المرجعيات الدينية في البلاد حتى مع المواقع الإباحية.

وأشار إلى أن أحد المواقع الإباحية في إيطاليا قامت بتقديم خدمات خدمات مجانية ، حيث بجزء من إيراداتها لعلاج مصابين كورونا.

وواصل في هجومه: المراجع الدينية عندها مليارات وما أنفقت شي، وموقع إباحي طلع أشرف منكم .

وتساءل السياسي العراقي : نحن عندنا جهة دينية اسمها مرجعية، عندها مليارات والله يعلم إيش يحصلون، حتى لم تخصص أي أموال للمستشفيات أو للعلاج " معربا عن غضبه: " موقع إباحي قام بذلك وأنتم ما فعلتوه، حتى أهل الإباحة ما سويتهم؟ " .