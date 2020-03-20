مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

20 مارس 2020 - 09:52 ص

زف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق حيث أكد أنه سيتم تجديد عقد حازم إمام نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "منصور" في تصريحات لبرنامج "زملكاوى" أنه لن يجدد عقد أي لاعب آخر خلال الفترة الحالية ، مهما كان تألقه، مشددا أن الزمالك يختلف عن باقي الأندية ولن يجدد عقد اللاعب سوى مع قرب انتهاء عقده.

وطالب رئيس نادي الزمالك الإعلام الرياضي بالكف عن نشر أخبار كاذبة عن النادى.