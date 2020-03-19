الأرصاد تعلن طقس الجمعة والسبت

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (الجمعة - السبت)، في مختلف مناطق الجمهورية.

الجمعة

يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة وليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على شمال الصعيد، كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى 18 08

الوجه البحري 18 09

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 13

شمال الصعيد 20 11

جنوب الصعيد 26 15

السبت

يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواجل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، إلى جانب نشاط حركة الرياح على جميع المناطق تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 19 09

الوجه البحري 19 09

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 12

شمال الصعيد 20 09

جنوب الصعيد 25 11


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