» الصحة توضح طريقة تغسيل ودفن المتوفى بكورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان، طريقة التعامل مع حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، والتي تختلف عن طريقة التعامل مع الحالات الطبيعية.

وخلال منشور للوزارة، جاءت الخطوات على النحو التالي:

1. عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل.

2. عند نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، يتم رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها، وتنقل على ترولي، قابل للتنظيف والتطهير.

3. تتم مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية مثل «ماسك تنفسي عالي الكفاءة- قفاز لاتكس يغطي العباءة عند الرسغ- العباءة الطويلة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة- النظارة الواقية أو واقي الوجه- غطاء الرأس- الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة».

4. الالتزام بخلع الواقيات بطريقة صحيحة، والاهتمام بغسل الأيدي بعد خلع الواقيات الشخصية.

ما هي إجراءات الغسل والتكفين لتلك الحالات؟:

1. على القائم بتغسيل الحالة ارتداء الواقيات الشخصية التي تم ذكرها سابقا.

2. يجب منع دخول أفراد لا حاجة لهم عند الغسل.

3. وفي حالة الحاجة يجب ابتعادهم عن الجثة لمسافة متر واحد، وارتداؤهم الواقيات الشخصية المناسبة.

4. يجب تغطية أجزاء الجسم التي تخرج إفرازات بضمادة غير منفذة.

ماهي إجراءات نقل الجثة بعد الغسل والتكفين؟

1. يتم النقل بسيارة إسعاف، داخل كيس غير منفذ للسوائل.

2. يوضع على الكيس علامة خطر الإصابة بالعدوى.

3. يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية.

4. يُراعى عدم وجود أشخاص بسيارة الإسعاف سوى أفراد الإسعاف، وشخص واحد من أقارب المتوفى.

5. يُراعى أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير، مع مراعاة عدم فتحه إلا بالمدفن.

ما هي الإجراءات التي يجب على جميع المتواجدين بالسيارة بجانب الجثة القيام بها؟:

1. لبس الواقيات الشخصية المناسبة كـ«ماسك تنفسي جراحي- قفاز لاتكس نظيف- ابرون غير منفذ للسوائل والأكمام».

2. مراعاة أثناء الصلاة على المتوفى عدم فتح الصندوق لأي سبب.

3. عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة يُراعى التزام من يقوم بالدفن ارتداء الواقيات الشخصية التي تم ذكرها سابقًا، مع مراعاة وجود أقل عدد ممكن عند دخول الجثة للمقبرة.

4. يجب الالتزام التام بغسل الأيدي أو دلكها بالكحول عند توافره لكل من تعامل مع المُتوفّى.

5. الالتزام بتنظيف وتطهير كل أسطح العمل التي تلامست مع الجثة بدءًا من «سرير المتوفى- أدراج ثلاجة حفظ الموتى- أسطح سيارة الإسعاف- صندوق نقل الموتى» باستخدام المطهرات المعتمدة بوزارة الصحة، مثل «الكلور السائل تركيز 5%? ويخفف لتركيز 9: 1»، ويجب ألا يتم تحنيط الجثة.