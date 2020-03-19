» كورونا يكشف ليلته السرية مع عشيقته

19 مارس 2020 - 10:38 ص

تسبب فيروس كورونا في فضيحة زوج خان زوجته، حيث تم اكتشاف إصابته بالفيروس، بعد أن قضى ليلة حمراء مع عشيقته في إيطاليا.

وكان زوج بريطاني قد أصيب بالفيروس المستجد، خلال تواجده في إيطاليا في زيارة سرية برفقة عشيقته.

وقام الزوج بإخبار منسقي الصحة العامة في شمال إنجلترا بأنه أصيب خلال عطلته السرية، رافضا الكشف عن هوية السيدة التي أمضى عطلته برفقتها.

وخضع الزوج للعزل الصحي وكذلك زوجته، والتي تعتقد أن شريك حياتها أصيب بالمرض خلال رحلة عمله في إيطاليا.