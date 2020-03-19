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الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه

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الزمالك
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ينتظر لاعبو فريق الزمالك صرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات المقبلة، وفقًا للموعد الذى حدده المستشار مرتضى منصور رئيس النادى فى الجلسة التى عقدها معهم مطلع الأسبوع الجارى.

ووعد رئيس النادي لاعبي الفريق بصرف جميع مستحقاتهم ومكافآتهم خلال الأيام الجارية، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، وذلك بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين المرحلة الماضية.

ويحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية فى الفترة الحالية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا".

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