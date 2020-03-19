تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

شهدت أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2020،استقرارا، في السوق المحلية، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 15.6876 جنيه للشراء، 15.8184 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية :
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع، سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.
بينما سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 جنيه للشراء، 15.80 للبيع.
وجاء سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي "الأعلى سعرا اليوم" ليسجل 15.71 للشراء، 15.81 جنيه للبيع، سعر الدولار في بنك SAIB سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.
وسعر الدولار في بنك مصر إيران 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك HSBC سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، سعر الدولار في المصرف العربي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، سعر الدولار في الكويت الوطني سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع، سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع، سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.69 للشراء، 15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 للشراء، 15.80 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، 15.70جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع سعر الدولار.
في بنك الإسكندرية 15.69، 15.79جنيه للبيع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 للشراء، 15.80 للبيع، سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.