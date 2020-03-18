مفاجأة/ هل يقتل الحر فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

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كورونا

الديهى

فيروس كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بحث علمي أجراه العلماء الصينيين، يجيب على هل الطقس الحار يقتل فيروس كورونا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن البحث العلمي توصل إلى أن الحرارة العالية والرطوبة العالية نسبيًا تُخفض انتقال (كوفيد-19) بشكل ملحوظ، وذلك بعد حساب الكثافة السكانية والناتج المحلي الإجمالي لكل مدينة، وتتوافق هذه النتيجة مع انخفاض انتقال الإنفلونزا عند زيادة درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة، ما يشير إلى أن قدوم الصيف وزيادة الرطوبة في نصف الكرة الشمالي قد يخفض انتقال "كوفيد-19".

وأوضح "الديهي"، أن هذا البحث يعني أن الطقس الحار يبطئ من انتشار الفيروس ولا يقتله.

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