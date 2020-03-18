محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ زي الفل وما يحدث إجراءات احترازية

18 مارس 2020 - 08:25 م

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جنوب سيناء وشرم الشيخ زي الفل، وكان هناك حالة اشتباه الأسبوع الماضي وتم عزلها، موضحًا أن ما يحدث بشرم الشيخ هو إجراءات احترازية وقائية من وزارة الصحة للاطمئنان على العاملين بعد مغادرة السياح.

وأضاف "فودة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أننا سوف نستغل فترة تعليق حركة الطيران لتطهير الفنادق ورفع كفاءاتها، لحين استئناف السياحة.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن هناك موقف رجولي من وزارة السياحة بالحفاظ على رواتب العاملين حتى من تم منحه إجازة؛ لكونهم عمالة غالية ونحن حريصون على الاحتفاظ بهم، موضحًا أن هذا الوباء عالمي، ومصر بها أقل عدد إصابات بفيروس كورونا رغم أن عدد سكانها أكثر من 100 مليون مواطن.

وأكد، أن الطيران الداخلي يعمل بصورة طبيعية ونفق الشهيد أحمد حمدي يعمل بصورة جيدة، وكافة السلع موجودة، وهناك حملات لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على من يتلاعب بالأسعار، ومن يخالف يتم إحالته للنائب العام فورًا.