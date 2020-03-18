» هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا

تبرع عدد من اللاعبين لمحاربة فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أرجاء العالم خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى إيقاف معظم الدوريات العالمية والعربية حتى الأول من شهر أبريل.

ويأتي هؤلاء اللاعبين من الأهلي والزمالك والاسماعيلي، إذ تبرع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي: خصص مساعدات مالية لصندوق مكافحة فيروس كورونا في تونس.

فيما تبرع طارق حامد لاعب الزمالك، بربع مليون جنيه مصري لحساب وزارة الصحة المصرية.

أما المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، فقال إنه ساعد بعض الأسر والعائلات المحتاجة.

بينما تبرع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، بمبلغ مالي لأربع أسر فقيرة لم تستطع أن تعالج أفرادها من الفيروس.

كذلك المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء، تبرع بجزء من راتبه لبعض الأسر المغربية الفقيرة.