  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا

الدكتور خالد عبد الغفار

التعليم تحسم مصير وموعد الامتحانات بالجامعات

عالمة أمريكية من أصول مصرية

بلاغ للنائب العام ضد إعلامية شهيرة بسبب كورونا

فيروس كورونا

وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

تامر أمين

تامر أمين: الكحول سره باتع على فيروس كورونا

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

فيروس كورونا

مصابو كورونا في إسرائيل وصلوا هذا الرقم

صورة من الفيديو

هروب مسئول قطري من الأستوديو بعد عطس المذيع

مبروك عطية

داعية: شكر ولي الأمر والحكومة واجب ديني

لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

بالفيديو.. لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

بالفيديو.. لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

الحياة السياسية

لعن خامنئي أمام مشهد الرضا
لعن خامنئي أمام مشهد الرضا
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أم تخطف قلوب السوشيال ميديا من أمام قبر ابنتها

#

كارتيرون يكشف كواليس التتويج بالسوبر المحلي

#

"أديب" يوجه رسالة نارية للزمالك بعد الهزيمة "المذلة"

#

تفاصيل مثيرة بواقعة أطفال المطرب الشعبي

غلق

كورونا

لعن خامنئي

الرضا

في واقعة غريبة داخل إيران، أعرب العديد عن غضبهم من غلق الحكومة لعدد من المزارات الدينية بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي تفشى في البلاد.

وقام الكثير من المحتجين بلعن خامنئي، اعتراضا على إغلاق مزار الإمام الرضا بمدينة مشهد بسبب تفشي فيروس كورونا بإيران.

يأتي هذا بعد اقتحام وكسر مزار الشيخة معصومة في قم من قبل بعض القوات التابعة للحرس الثوري، اعتراضا على غلقه بسبب كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي تظهر دراسات جامعة شريف حول طبيعة انتشار فيروس كورونا بإيران بأنه إذا لم يتعاون الناس مع السلطات ولم يلتزموا بالحجر الصحي المنزلي، وفشل إجراءات احتواء والسيطرة على فيروس كورونا، فمن المحتمل أن يموت 3.5 مليون إيراني جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد19 . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرة الصحة توجه دعوة مهمة بشأن يوم الجمعة المقبل
» دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بـ الكمامة وتثير ضجة
» "الفيشاوي العظيم".. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الصورة
» الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“
» رئيس مياه الشرب: الإقدام على هذا الأمر سيكلفنا الكثير
» بعد زواجهما سرًا..فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها والعوضي
» يسرا: هنعدي كورونا بالإيمان.. والمكتوب حنشوفه حنشوفه
» مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج
» الإمارات.. حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة أبنائها السبعة
» بعد يومين.. رضيعة على قيد الحياة مع جثة أمها المقتولة
» عن ياسمين صبري وأبو هشيمة..فنانة شهيرة: "مفيش واحدة ترفضه"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة