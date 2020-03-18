» عن ياسمين صبري وأبو هشيمة..فنانة شهيرة: "مفيش واحدة ترفضه"

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عن رأيها في ارتباط الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد إعلان خطوبتهما منذ أيام.

وقالت نهال عنبر فى لقاء تليفزيوني: "أنا باركت للفنانة ياسمين صبري، وأتمنى لهما السعادة في حياتهما ويتمم لهما على خير دائمًا".

أما عن الانتقادات في السوشيال ميديا التي وجهت لهما، فترد نهال عنبر قائلة: "أرفض هذه الانتقادات ولو أي واحدة تقدم لطلبها أحمد أبو هشيمة فمن المؤكد لن ترفض".

يذكر أن أحمد أبو هشيمة أعلن منذ أيام قليلة عن خطوبته من الفنانة ياسمين صبري، وهو الأمر الذي كان حديث السوشيال ميديا.