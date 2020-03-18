وزيرة الصحة: الناس بتزعل من كلامنا

18 مارس 2020 - 09:18 ص

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر منذ 5 أيام في حالة تصاعد، وهذا التصاعد أصبح محصورا في شيئين وهما الحالات المخالطة ومن تظهر عليه الأعراض.



وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن من تثبت إصابته بالفيروس يتم تتبع المخالطين له، ووضعهم في حالة عزل لهم لمدة 14 يوما، ومن تظهر عليه أعراض الفيروس في تلك الفترة يتم التحليل له ووضعه في الحجر الصحي.



وتابعت: "عندما تقوم الوزارة بعمل عزل ذاتي، وتبلغ المواطنين بعدم الخروج من المنازل للحالات التي كانت مخالطة لأي حالة ثُبت إصابتها بالفيروس "الناس بتزعل من كلامنا، إحنا بنقول للناس المخالطين اعزلوا نفسكم في البيت 14 يوما وإحنا هنتابعكم، ولو ظهر عندكم أعراض هناخد عينة".

