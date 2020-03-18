» الصين تعلن اكتشاف دواء ناجح لفايروس كورونا: جاهز للاستخدام

18 مارس 2020 - 08:32 ص

أعلنت الصين عن بشرى سارة للمصابين بفايروس كورونا و ذويهم بعد التأكيد على وجود علاج للحالة.



وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن دواء "فافيبيرافير" المضاد للفايروسات أظهر فعالية كبيرة في مجابهة فايروس كورونا.



وأشارت الوكالة إلى أن البحث السريري الخاص بالدواء انتهى بالفعل وأصبح جاهزا للتداول.



وقال تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا: إن "فافيبيرافير" -دواء الإنفلونزا- الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، بل جعل متلقيه أقل استجابة لفرص الإصابة بالفيروس.



وتم تجربة الدواء على 35 مريض بكورونا + 45 مريضا مجموعة مراقبة ، ولوحظ أن المرضى الذين تناولوا الدواء الجديد اختفى لديهم الفايروس بوقت أسرع من مجموعة المراقبة التي لم تتناول الدواء.



وقال تشانج: إن فافيبيرافير يجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ COVID-19 في أسرع وقت ممكن.



وأضافت تشانج أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة ادوية صينية لإنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.

