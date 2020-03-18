مجددا.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر الأيام المقبلة

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الطقس

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

جنوب الصعيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار تستمر منذ اليوم حتى الجمعة، على مختلف أنحاء الجمهورية.

ويسود الأربعاء والخميس والجمعة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة و السواحل الشمالية ووسط سيناء  وشمال الصعيد مع تساقط للأمطار من خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح علي مختلف المناطق.

وعن درجات الحرارة اليوم سجلت:

القاهرة الكبرى 19 والصغرى 11

والوجه البحري الكبرى 18 والصغرى 10

شمال الصعيد الكبرى 20 والصغرى 8

جنوب الصعيد الكبرى 25 والصغرى 13


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