رسالة هامة وعاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تفعل كل تعليمات منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأولى وحتى الآن، وتقوم بعمل تقصي في كل الأماكن، وتقوم بعزل المشتبه بهم، وعزل المصابين.
وأكدت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء يوم الثلاثاء، أن ما تقوم به مصر، هو ما نصح به مدير منظمة الصحة العالمية بالأمس، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بما تقوم به مصر.
ووجهت وزيرة الصحة، رسالة للمواطنين، قائلة: "خدوا الموضوع بجد، الموضوع عالمي، وأفضل الأنظمة الصحية في العالم لا تقدر عليه بسهولة، إحنا خايفين عليكم وعلى المجتمع، وأرجوكم متخرجوش كتير، وحافظوا على كبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم الخروج في تجمعات، والحد من الزيارات العائلية، أتحملوا شوية وبسطوا الموضوع على نفسكم والتزموا".

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