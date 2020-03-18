» الرئيس الروسي يكشف: لدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تملك كل ما يلزم لانتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.



وتابع قائلا: «في الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، الوضع ليس سهلا، هو في بعض الأحيان صعب???. ترتفع عدد حالات الاصابات بشكل حاد كل يوم تقريبًا. ويتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه البلدان بما في ذلك الحجر الصحي، وإغلاق الحدود، وتقييد الفعاليات الجماعية، والإلغاء الرحلات الجوية وغيرها، ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات مبررة وتمليها ظروف موضوعية».

