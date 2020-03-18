» الرئيس الروسي يكشف: لدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح كورونا

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الشبكة العربية ـ ووكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تملك كل ما يلزم لانتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.
جاء ذلك في كلمة وجهها بوتين إلى الشعب الروسي على على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
وشدد بوتين على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.
وأكد ضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.
وأضاف أنه يجب زيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية المشاركة في مكافحة الفيروس.
وحول الإجراءات التي اتخذتها أوروبا لمكافحة الفيروس قال بوتين إن «إجراءات الطوارئ التي اتخذتها أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لها ما يبررها».
وتابع قائلا: «في الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، الوضع ليس سهلا، هو في بعض الأحيان صعب???. ترتفع عدد حالات الاصابات بشكل حاد كل يوم تقريبًا. ويتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه البلدان بما في ذلك الحجر الصحي، وإغلاق الحدود، وتقييد الفعاليات الجماعية، والإلغاء الرحلات الجوية وغيرها، ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات مبررة وتمليها ظروف موضوعية».

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