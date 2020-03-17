فرنسا.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 175

17 مارس 2020 - 11:50 م

ارتفعت الثلاثاء، حصيلة وفيات كورونا في فرنسا إلى 175 بعد تسجيل 27 حالة جديدة خلال 24 ساعة.



وقال مديرعام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي إن البلاد "سجلت 27 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد إلى 175"، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية.

وأضاف أن عدد الإصابات بكورونا "بلغت 7 آلاف و730، بعد تسجيل ألف و97 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الفرنسية فرض حظر تجوال وحجر صحي شامل في جميع أنجاء البلاد، في محاولة لمنع تفشي كورونا.