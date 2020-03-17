» المصاب بالأنفلونزا المنزلية يجب عزله داخل المنزل

17 مارس 2020 - 08:36 م

طالب جوناثان فان تام، نائب رئيس قسم الشؤون الطبية في إنجلترا، الأشخاص الذين يصابون بالأنفلونزا الموسمية، العمل على حماية أنفسهم من فيروس كورونا، عن طريق العزل لمدة 12 أسبوعًا.

وقال "فان تام" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا أريد الخوض في تفاصيل هائلة حول المجموعات المعرضة للخطر، لكننا نقول إن الأشخاص الذين يتلقون لقاحات الأنفلونزا، بخلاف الأطفال، يجب عليهم أن يخضعوا للعزل".

ويتوفر لقاح الأنفلونزا لدى هيئة الصحة العامة في إنجلترا، كل شتاء، ويتم إعطاؤه بشكل روتيني لمن هم فوق 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض، والنساء الحوامل، لمنع حدوث مضاعفات خطيرة من الأنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي.

ويشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، المصابين بالربو أو السرطان، أو الذين خضعوا لعملية زراعة أعضاء.

ووضع رئيس الوزراء بوريس جونسون، تدابير اجتماعية صارمة يطلب فيها من الناس العمل من المنزل، والحد من الاتصال الاجتماعي، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وطلب من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعًا. ونصحت وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى أي وجهة، حيث تغلق الدول حدودها في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.