» خطة الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح دون تفاعل شعبي

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تفاغعل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم يتسابق من أجل أمرين الوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، وهناك سباق بين 8 دولة للوصول لهذا اللقاح، وسباق من جميع دول العالم لمحاصرة وحصر هذا الوباء والتقليل من آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا أزعج الجميع حكام ومحكومين، وهناك من يقلل من خطورة الموقف ويتعامل بسطحية مع هذا الوباء العالمي، وهناك دعوة عامة من جميع الزعماء في جميع دول العالم لتقليل الآثار السيئة للفيروس ومحاصرته.

وتابع، أن الفشل والانهيار الطبي هو أخطر ما يمكن أن يحدث، والدولة المصرية بأكملها تسارع من أجل الوصول لصيغة تكون مساعدة لمنع انتشار فيروس كورونا، ودور المجتمع الآن هو الأهم لمساعدة الدولة في تنفيذ خططها، مشددًا على أنه لن تنجح خطط الدولة والحكومة ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بدون تفاعل شعبي ومجتمعي، وإيمان من المجتمع بأن كل ما يجري ضروري للإبقاء على حياة الناس.


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